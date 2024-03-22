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Илья Петров

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1891

Отец: Пётр Васильев

Мать: Агафия Косьмина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1913

Жена: Анна Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Василий Ильин

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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