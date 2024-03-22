Илья Петров
Место рождения
Дата рождения17.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1891
Отец: Пётр Васильев
Мать: Агафия Косьмина
Бракосочетание
11.02.1913
Жена: Анна Моисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Василий Ильин
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Смерть
Неизвестно