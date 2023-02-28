Анна Моисеева
Место рождения
Дата рождения04.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1892
Отец: Моисей Григорьев
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
11.02.1913
Муж: Илья Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Василий Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно