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Анна Моисеева

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1892

Отец: Моисей Григорьев

Мать: Евдокия Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1913

Муж: Илья Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Василий Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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