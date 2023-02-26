Евдокия Иванова
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Филимонов
Мать: Параскева Косьмина
Муж: Моисей Григорьев
Сын: Роман Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Дочь: Васса Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Дочь: Анастасия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Сын: Иоанн Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Дочь: Марфа Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Дочь: Мария Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Сын: Пётр Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Дочь: Татьяна Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Сын: Тимофей Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Дочь: Матрона Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Сын: Ефрем Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Сын: Афанасий Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Дочь: Анна Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Сын: Григорий Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Сын: Павел Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Григорьев
Сын: Александр Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Григорьев