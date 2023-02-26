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Евдокия Иванова

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1855

Отец: Иван Филимонов

Мать: Параскева Косьмина

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1873

Муж: Моисей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1874

Сын: Роман Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1875

Дочь: Васса Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1877

Дочь: Анастасия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1879

Сын: Иоанн Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1881

Дочь: Марфа Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1882

Дочь: Мария Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1884

Сын: Пётр Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1886

Дочь: Татьяна Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1887

Сын: Тимофей Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1888

Дочь: Матрона Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1888

Сын: Ефрем Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1890

Сын: Афанасий Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1892

Дочь: Анна Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Григорий Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

Рождение ребёнка
21.12.1895

Сын: Павел Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1899

Сын: Александр Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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