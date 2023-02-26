Иван Филимонов
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: Филимон Васильев
Мать: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1847
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Федосеева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1849
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Федосеева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1853
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1855
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1857
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
д.Гордеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1858
Сын: Филипп Филимонов
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федосеева
Смерть
Неизвестно