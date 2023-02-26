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Иван Филимонов

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: Филимон Васильев

Мать: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1847

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Федосеева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1849

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Федосеева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1853

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1855

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1857

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

д.Гордеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1858

Сын: Филипп Филимонов

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федосеева

Смерть
Неизвестно
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