Евдокия Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федосеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1847

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Филимонов

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1849

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Филимонов

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филимонов

Смерть
Неизвестно
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