Евдокия Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1847
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Филимонов
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1849
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Филимонов
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филимонов
Смерть
Неизвестно