Параскева Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1853

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Филимонов

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1855

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Филимонов

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1857

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Филимонов

д.Гордеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1858

Сын: Филипп Филимонов

Отец ребёнка: Иван Филимонов

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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