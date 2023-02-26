Параскева Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1853
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Филимонов
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1855
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Филимонов
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1857
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Филимонов
д.Гордеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1858
Сын: Филипп Филимонов
Отец ребёнка: Иван Филимонов
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно