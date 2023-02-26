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Филимон Васильев

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Василий Яковлев

Мать: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Яков ст

Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1824

Дочь: Агафия Филимонова

Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Иван Филимонов

Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1830

Сын: Яков Филимонов

Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1830

Дочь: Параскева Филимонова

Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1831

Дочь: Фёкла (Филиппова)

Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1834

Сын: Семён Филимонов

Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1838

Сын: Никита Филимонов

Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1846

Жена: Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа (Стефанова)

Смерть
Неизвестно
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