Филимон Васильев
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Василий Яковлев
Мать: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Яков ст
Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1824
Дочь: Агафия Филимонова
Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828
Сын: Иван Филимонов
Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1830
Сын: Яков Филимонов
Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1830
Дочь: Параскева Филимонова
Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1831
Дочь: Фёкла (Филиппова)
Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1834
Сын: Семён Филимонов
Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1838
Сын: Никита Филимонов
Мать ребёнка: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1846
Жена: Елена Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа (Стефанова)
Смерть
Неизвестно