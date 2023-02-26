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Фёкла (Филиппова)

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.09.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1831

Отец: Филимон Васильев

Мать: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1850

Муж: Пантелеймон Ануфриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иосиф Пантелеймонов

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Балин Уар Пантелеймонов

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1856

Дочь: Агафия ст

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1857

Сын: Стефан Пантелеймонов

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1860

Дочь: Шотикова Елена Пантелеймонова

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1862

Дочь: Агафия Пантелеймонова

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Акилина Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Яков Пантелеймонов

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Пантелеймонова

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

Рождение ребёнка
12.01.1874

Дочь: Ксения Пантелеймонова

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1878

Дочь: Дария Пантелеймонова

Отец ребёнка: Пантелеймон Ануфриев

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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