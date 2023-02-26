Акилина Пантелеева
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Пантелеймон Ануфриев
Мать: Фёкла (Филиппова)
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1885
Муж: Иван Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1885
Сын: Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1887
Сын: Никита Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1888
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1890
Сын: Даниил Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1893
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
?.04.1896
Сын: Семён ст
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
22.11.1897
Сын: Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
24.09.1899
Сын: Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Тихон Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
15.01.1903
Дочь: Татьяна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Смерть
Неизвестно