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Акилина Пантелеева

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Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Пантелеймон Ануфриев

Мать: Фёкла (Филиппова)

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1885

Муж: Иван Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1885

Сын: Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1887

Сын: Никита Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1888

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1890

Сын: Даниил Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1893

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1896

Сын: Семён ст

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1899

Сын: Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Тихон Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Татьяна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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