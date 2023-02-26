Пантелеймон Ануфриев
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти20.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ануфрий (Андрей) Петров
Мать: Елена Игнатова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1850
Жена: Фёкла (Филиппова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иосиф Пантелеймонов
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
Рождение ребёнка
17.10.1853
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
Рождение ребёнка
04.02.1856
Дочь: Агафия ст
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1857
Сын: Стефан Пантелеймонов
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1860
Дочь: Шотикова Елена Пантелеймонова
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1862
Дочь: Агафия Пантелеймонова
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Акилина Пантелеева
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Яков Пантелеймонов
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Пантелеймонова
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
Рождение ребёнка
12.01.1874
Дочь: Ксения Пантелеймонова
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
Рождение ребёнка
01.03.1878
Дочь: Дария Пантелеймонова
Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.09.1882