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Пантелеймон Ануфриев

Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ануфрий (Андрей) Петров

Мать: Елена Игнатова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1850

Жена: Фёкла (Филиппова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иосиф Пантелеймонов

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Балин Уар Пантелеймонов

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1856

Дочь: Агафия ст

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1857

Сын: Стефан Пантелеймонов

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1860

Дочь: Шотикова Елена Пантелеймонова

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1862

Дочь: Агафия Пантелеймонова

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Акилина Пантелеева

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Яков Пантелеймонов

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Пантелеймонова

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

Рождение ребёнка
12.01.1874

Дочь: Ксения Пантелеймонова

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1878

Дочь: Дария Пантелеймонова

Мать ребёнка: Фёкла (Филиппова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.09.1882
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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