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Стефан Пантелеймонов

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Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1857

Отец: Пантелеймон Ануфриев

Мать: Фёкла (Филиппова)

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1876

Жена: Пелагея Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1885
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
15.09.1886

Сын: Трофим Стефанов

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Захарий Стефанов

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Смерть
Неизвестно
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