Стефан Пантелеймонов
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1857
Отец: Пантелеймон Ануфриев
Мать: Фёкла (Филиппова)
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1876
Жена: Пелагея Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1885
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
15.09.1886
Сын: Трофим Стефанов
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889
Сын: Захарий Стефанов
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Смерть
Неизвестно