Пелагея Григорьева
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.05.1876
Муж: Стефан Пантелеймонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1886
Сын: Трофим Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Пантелеймонов
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889
Сын: Захарий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Пантелеймонов
Смерть
Неизвестно