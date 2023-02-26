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Пелагея Григорьева

Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Григорий

Мать: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1876

Муж: Стефан Пантелеймонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1886

Сын: Трофим Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Пантелеймонов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Захарий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Пантелеймонов

Смерть
Неизвестно
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