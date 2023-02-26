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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Григорий
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Агафия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Пахом Григорьев
Отец ребёнка: Григорий
Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область