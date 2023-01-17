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Балин Уар Пантелеймонов

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Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1853

Отец: Пантелеймон Ануфриев

Мать: Фёкла (Филиппова)

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.10.1871

Жена: Балина Соломония Евсигнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1874

Дочь: Параскева Уарова

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1875

Сын: Балин Андрей Уаров

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1878

Дочь: Александра Уарова

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Рождение ребёнка
13.09.1881

Сын: Балин Иван Уаров

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1884

Сын: Балин Пётр Уаров

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1886

Сын: Балин Максим Уаров

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1887

Дочь: Наталия Уарова

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1890

Сын: Балин Пётр Уаров

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Варвара Уарова

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1895

Сын: Балин Николай Уаров

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1898

Сын: Балин Михаил Уаров

Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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