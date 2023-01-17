Балин Уар Пантелеймонов
Место рождения
Дата рождения17.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1853
Отец: Пантелеймон Ануфриев
Мать: Фёкла (Филиппова)
Бракосочетание
31.10.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1874
Дочь: Параскева Уарова
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
14.10.1875
Сын: Балин Андрей Уаров
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
До 1878
Дочь: Александра Уарова
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
13.09.1881
Сын: Балин Иван Уаров
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
08.06.1884
Сын: Балин Пётр Уаров
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
17.01.1886
Сын: Балин Максим Уаров
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
20.08.1887
Дочь: Наталия Уарова
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
23.06.1890
Сын: Балин Пётр Уаров
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Варвара Уарова
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
04.05.1895
Сын: Балин Николай Уаров
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Рождение ребёнка
10.01.1898
Сын: Балин Михаил Уаров
Мать ребёнка: Балина Соломония Евсигнеева
Смерть
Неизвестно