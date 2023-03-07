Балин Иван Уаров
Место рождения
Дата рождения13.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1881
Бракосочетание
10.11.1899
Жена: Феодосия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1902
Сын: Балин Пётр Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Военная служба
1916
ратник 2 разряда
Смерть
Неизвестно