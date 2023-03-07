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Балин Иван Уаров

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Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1881

Отец: Балин Уар Пантелеймонов

Мать: Балина Соломония Евсигнеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Феодосия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1902

Сын: Балин Пётр Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1916
ратник 2 разряда
Смерть
Неизвестно
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