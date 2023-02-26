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Феодосия Петрова

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Место рождения

д.Корни Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Корни Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1899

Муж: Балин Иван Уаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1902

Сын: Балин Пётр Иванов

Отец ребёнка: Балин Иван Уаров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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