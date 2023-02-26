Феодосия Петрова
Место рожденияд.Корни Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Корни Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1899
Муж: Балин Иван Уаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1902
Сын: Балин Пётр Иванов
Отец ребёнка: Балин Иван Уаров
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно