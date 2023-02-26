Шотикова Елена Пантелеймонова
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.05.1860
Дата смерти11.01.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1860
Отец: Пантелеймон Ануфриев
Мать: Фёкла (Филиппова)
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1880
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров
Рождение ребёнка
27.06.1882
Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров
Рождение ребёнка
17.10.1884
Сын: Шотиков Илларион Максимов
Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров
Рождение ребёнка
23.07.1887
Дочь: Параскева Максимова
Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Феодосия Максимова
Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров
Рождение ребёнка
21.01.1892
Сын: Шотиков Григорий Максимов
Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров
Смерть
11.01.1913