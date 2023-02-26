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Шотикова Елена Пантелеймонова

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Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.05.1860

Дата смерти

11.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1860

Отец: Пантелеймон Ануфриев

Мать: Фёкла (Филиппова)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1880

Муж: Шотиков Максим Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1880

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1882

Сын: Шотиков Пётр Максимов

Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1884

Сын: Шотиков Илларион Максимов

Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1887

Дочь: Параскева Максимова

Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Феодосия Максимова

Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1892

Сын: Шотиков Григорий Максимов

Отец ребёнка: Шотиков Максим Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
11.01.1913
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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