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Феодосия Максимова

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шотиков Максим Петров

Мать: Шотикова Елена Пантелеймонова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Прокопий (Васильев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1912

Сын: Фёдор Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1914

Сын: Никифор Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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