Феодосия Максимова
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
04.02.1911
Муж: Прокопий (Васильев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1912
Сын: Фёдор Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1914
Сын: Никифор Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий (Васильев)
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно