Шотиков Максим Петров
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти14.12.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
08.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1880
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова
Рождение ребёнка
27.06.1882
Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова
Рождение ребёнка
17.10.1884
Сын: Шотиков Илларион Максимов
Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова
Рождение ребёнка
23.07.1887
Дочь: Параскева Максимова
Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Феодосия Максимова
Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова
Рождение ребёнка
21.01.1892
Сын: Шотиков Григорий Максимов
Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова
Смерть
14.12.1892