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Шотиков Максим Петров

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

14.12.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Шотиков Пётр Лаврентиев

Мать: Шотикова Пелагия Митрофанова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1880

Жена: Шотикова Елена Пантелеймонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1880

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1882

Сын: Шотиков Пётр Максимов

Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1884

Сын: Шотиков Илларион Максимов

Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1887

Дочь: Параскева Максимова

Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Феодосия Максимова

Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1892

Сын: Шотиков Григорий Максимов

Мать ребёнка: Шотикова Елена Пантелеймонова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
14.12.1892
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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