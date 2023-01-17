Шотиков Пётр Максимов
Место рождения
Дата рождения27.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1882
Бракосочетание
28.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Ульяния Петрова
Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
22.12.1902
Дочь: Евгения Петрова
Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Шотиков Яков Петров
Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
21.06.1908
Сын: Шотиков Пётр Петров
Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
09.01.1911
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
26.02.1913
Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
10.08.1915
Сын: Шотиков Фёдор Петров
Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова
Смерть
Неизвестно