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Шотиков Пётр Максимов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1882

Отец: Шотиков Максим Петров

Мать: Шотикова Елена Пантелеймонова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Шотикова Екатерина Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Ульяния Петрова

Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова

Рождение ребёнка
22.12.1902

Дочь: Евгения Петрова

Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Шотиков Яков Петров

Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1908

Сын: Шотиков Пётр Петров

Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1911

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1913

Сын: Шотиков Василий Петров

Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1915

Сын: Шотиков Фёдор Петров

Мать ребёнка: Шотикова Екатерина Прохорова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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