Шотикова Екатерина Прохорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Ульяния Петрова
Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов
Рождение ребёнка
22.12.1902
Дочь: Евгения Петрова
Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Шотиков Яков Петров
Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов
Рождение ребёнка
21.06.1908
Сын: Шотиков Пётр Петров
Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов
Рождение ребёнка
09.01.1911
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов
Рождение ребёнка
26.02.1913
Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов
Рождение ребёнка
10.08.1915
Сын: Шотиков Фёдор Петров
Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов
Смерть
Неизвестно