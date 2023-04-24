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Шотикова Екатерина Прохорова

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Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Шотиков Пётр Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Ульяния Петрова

Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов

Рождение ребёнка
22.12.1902

Дочь: Евгения Петрова

Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Шотиков Яков Петров

Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1908

Сын: Шотиков Пётр Петров

Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1911

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1913

Сын: Шотиков Василий Петров

Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1915

Сын: Шотиков Фёдор Петров

Отец ребёнка: Шотиков Пётр Максимов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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