Ксения Пантелеймонова
Место рождения
Дата рождения12.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1874
Отец: Пантелеймон Ануфриев
Мать: Фёкла (Филиппова)
Бракосочетание
24.01.1893
Муж: Стефан Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1894
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Ильин
Рождение ребёнка
21.07.1895
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Ильин
Смерть
Неизвестно