Ксения Пантелеймонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Пантелеймонова

Ксения Пантелеймонова

avatar

Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1874

Отец: Пантелеймон Ануфриев

Мать: Фёкла (Филиппова)

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Стефан Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1894

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Ильин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1895

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Ильин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close