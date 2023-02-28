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Иван Герасимов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Герасим Иванов

Мать: Мария Титова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.01.1885

Жена: Акилина Пантелеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1885

Сын: Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1887

Сын: Никита Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1888

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1890

Сын: Даниил Иванов

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1893

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1896

Сын: Семён ст

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1899

Сын: Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Тихон Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Татьяна Иоаннова

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Пантелеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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