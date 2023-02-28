Иван Герасимов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Герасим Иванов
Мать: Мария Титова
Бракосочетание
18.01.1885
Жена: Акилина Пантелеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1885
Сын: Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1887
Сын: Никита Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1888
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1890
Сын: Даниил Иванов
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1893
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
Рождение ребёнка
?.04.1896
Сын: Семён ст
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
Рождение ребёнка
22.11.1897
Сын: Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
Рождение ребёнка
24.09.1899
Сын: Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Тихон Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
Рождение ребёнка
15.01.1903
Дочь: Татьяна Иоаннова
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Пантелеева
Смерть
Неизвестно