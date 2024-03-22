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Герасим Иванов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.03.1823

Дата смерти

10.09.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1823

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1844

Жена: Мария Титова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1845

Дочь: Домника Герасимова

Мать ребёнка: Мария Титова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: Мария Титова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
Неизвестно
бомбардир
Смерть
10.09.1890
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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