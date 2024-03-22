Герасим Иванов
Место рождения
Дата рождения03.03.1823
Дата смерти10.09.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1823
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Ульяния Стефанова
Бракосочетание
25.10.1844
Жена: Мария Титова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1845
Дочь: Домника Герасимова
Мать ребёнка: Мария Титова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: Мария Титова
Военная служба
Неизвестно
бомбардир
Смерть
10.09.1890
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.