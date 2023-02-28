Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения24.02.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1800
Отец: Фёдор Фёдоров
Мать: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1819
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
15.01.1822
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
03.03.1823
Сын: Герасим Иванов
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
13.03.1825
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
18.07.1831
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
06.08.1833
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
12.06.1837
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
11.09.1840
Дочь: Федора Иванова
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Федора Иоаннова
Мать ребёнка: Ульяния Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Стефанова
Смерть
Неизвестно