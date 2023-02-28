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Иван Фёдоров

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.02.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

До 1780 г.р.

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1800

Отец: Фёдор Фёдоров

Мать: Татьяна Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1819

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1822

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1823

Сын: Герасим Иванов

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1825

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1831

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1837

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1840

Дочь: Федора Иванова

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Федора Иоаннова

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Стефанова

Смерть
Неизвестно
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