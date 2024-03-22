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Матвей Иванов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.08.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1833

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1852

Жена: Наталия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1854

Дочь: Устина Матвеева

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Николай Матвеев

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1859

Сын: Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1862

Сын: Фёдор Матвеев

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1864

Сын: Косьма Матвеев

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иван Матвеев

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Рождение ребёнка
29.12.1874

Дочь: Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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