Матвей Иванов
Место рождения
Дата рождения06.08.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1833
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Ульяния Стефанова
Бракосочетание
26.10.1852
Жена: Наталия Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1854
Дочь: Устина Матвеева
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
01.12.1856
Сын: Николай Матвеев
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
21.11.1859
Сын: Михаил Матвеев
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
11.02.1862
Сын: Фёдор Матвеев
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1864
Сын: Косьма Матвеев
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иван Матвеев
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
29.12.1874
Дочь: Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно