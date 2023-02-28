Николай Матвеев
Место рождения
Дата рождения01.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1856
Отец: Матвей Иванов
Мать: Наталия Тимофеева
Бракосочетание
30.06.1874
Жена: Елена Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1876
Сын: Косьма Николаев
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
10.08.1879
Сын: Никита Николаев
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
29.11.1880
Сын: Андрей Николаев
Мать ребёнка: Елена Григорьева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1882
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Елена Григорьева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Борис Николаев
Мать ребёнка: Елена Григорьева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно