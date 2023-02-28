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Николай Матвеев

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1856

Отец: Матвей Иванов

Мать: Наталия Тимофеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.06.1874

Жена: Елена Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1876

Сын: Косьма Николаев

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1879

Сын: Никита Николаев

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1880

Сын: Андрей Николаев

Мать ребёнка: Елена Григорьева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1882

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Елена Григорьева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Борис Николаев

Мать ребёнка: Елена Григорьева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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