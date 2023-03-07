Косьма Николаев
Место рождения
Дата рождения09.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1876
Отец: Николай Матвеев
Мать: Елена Григорьева
Бракосочетание
06.06.1894
Жена: Агрипина (Федосиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1895
Дочь: Ирина Косьмина
Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1900
Дочь: Васса Косьмина
Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)
Рождение ребёнка
04.01.1900
Дочь: Домника Косьмина
Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)
Рождение ребёнка
09.10.1902
Сын: Иоанн Косьмин
Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)
Смерть
Неизвестно