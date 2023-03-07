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Косьма Николаев

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1876

Отец: Николай Матвеев

Мать: Елена Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.06.1894

Жена: Агрипина (Федосиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1895

Дочь: Ирина Косьмина

Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1900

Дочь: Васса Косьмина

Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1900

Дочь: Домника Косьмина

Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Иоанн Косьмин

Мать ребёнка: Агрипина (Федосиева)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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