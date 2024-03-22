Елена Григорьева
Место рождения
Дата рождения07.07.1853
Дата смерти06.04.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1853
Отец: Григорий Анисимов
Мать: Марфа Лукина
Бракосочетание
30.06.1874
Муж: Николай Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1876
Сын: Косьма Николаев
Отец ребёнка: Николай Матвеев
Рождение ребёнка
10.08.1879
Сын: Никита Николаев
Отец ребёнка: Николай Матвеев
Рождение ребёнка
29.11.1880
Сын: Андрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Матвеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1882
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Матвеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Акилина Николаева
Отец ребёнка: Николай Матвеев
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Борис Николаев
Отец ребёнка: Николай Матвеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1894