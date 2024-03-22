Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьева

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.07.1853

Дата смерти

06.04.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1853

Отец: Григорий Анисимов

Мать: Марфа Лукина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.06.1874

Муж: Николай Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1876

Сын: Косьма Николаев

Отец ребёнка: Николай Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1879

Сын: Никита Николаев

Отец ребёнка: Николай Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1880

Сын: Андрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Матвеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1882

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Матвеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Акилина Николаева

Отец ребёнка: Николай Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Борис Николаев

Отец ребёнка: Николай Матвеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1894
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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