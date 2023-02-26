Марфа Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти27.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1849
Муж: Григорий Анисимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1850
Сын: Моисей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Рождение ребёнка
07.07.1853
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Рождение ребёнка
22.02.1856
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Рождение ребёнка
01.03.1859
Дочь: Дария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Рождение ребёнка
14.10.1861
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Рождение ребёнка
07.06.1864
Сын: Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
27.01.1893
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.