Марфа Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Лукина

Марфа Лукина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1849

Муж: Григорий Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1850

Сын: Моисей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1853

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1856

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1859

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1861

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1864

Сын: Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
27.01.1893
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close