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Тимофей Григорьев

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1864

Отец: Григорий Анисимов

Мать: Марфа Лукина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Матрона Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
05.03.1892

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Матрона Ульянова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1893

Сын: Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Матрона Ульянова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Матрона Ульянова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Илья Тимофеев

Мать ребёнка: Матрона Ульянова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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