Тимофей Григорьев
Место рождения
Дата рождения07.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1864
Отец: Григорий Анисимов
Мать: Марфа Лукина
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Матрона Ульянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
05.03.1892
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Матрона Ульянова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1893
Сын: Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: Матрона Ульянова
Рождение ребёнка
06.01.1896
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Матрона Ульянова
Рождение ребёнка
18.07.1898
Сын: Илья Тимофеев
Мать ребёнка: Матрона Ульянова
Смерть
Неизвестно