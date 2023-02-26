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Матрона Ульянова

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Место рождения

д.Бельское Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бельское Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1892

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1893

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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