Матрона Ульянова
Место рожденияд.Бельское Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бельское Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891
Муж: Тимофей Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1892
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1893
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
06.01.1896
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
18.07.1898
Сын: Илья Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Смерть
Неизвестно