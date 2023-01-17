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Андрей Григорьев

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1861

Отец: Григорий Анисимов

Мать: Марфа Лукина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1884

Жена: Наталия Миронова

Военная служба
1884
рядовой пехотного Екатеринбургского полка
Рождение ребёнка
11.01.1886

Сын: Павел Андреев

Мать ребёнка: Наталия Миронова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Наталия Миронова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1890

Сын: Климент Андреев

Мать ребёнка: Наталия Миронова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1893

Сын: Семён Андреев

Мать ребёнка: Наталия Миронова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1894

Сын: Пётр Андреев

Мать ребёнка: Наталия Миронова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1897

Сын: Терентий Андреев

Мать ребёнка: Наталия Миронова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1899

Сын: Михей Андреев

Мать ребёнка: Наталия Миронова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: Екатерина Андреева

Мать ребёнка: Наталия Миронова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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