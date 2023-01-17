Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рождения14.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1861
Отец: Григорий Анисимов
Мать: Марфа Лукина
Бракосочетание
02.11.1884
Жена: Наталия Миронова
Военная служба
1884
рядовой пехотного Екатеринбургского полка
Рождение ребёнка
11.01.1886
Сын: Павел Андреев
Мать ребёнка: Наталия Миронова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Наталия Миронова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1890
Сын: Климент Андреев
Мать ребёнка: Наталия Миронова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1893
Сын: Семён Андреев
Мать ребёнка: Наталия Миронова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1894
Сын: Пётр Андреев
Мать ребёнка: Наталия Миронова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1897
Сын: Терентий Андреев
Мать ребёнка: Наталия Миронова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1899
Сын: Михей Андреев
Мать ребёнка: Наталия Миронова
Рождение ребёнка
06.11.1901
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Наталия Миронова
Смерть
Неизвестно