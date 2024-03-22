Агрипина (Федосиева)
Место рождения
Дата рождения14.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1877
Отец: Федосий (Федот) Иосифов
Мать: Мария Никифорова
Бракосочетание
06.06.1894
Муж: Косьма Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1895
Дочь: Ирина Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Николаев
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Николаев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1900
Дочь: Васса Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Николаев
Рождение ребёнка
04.01.1900
Дочь: Домника Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Николаев
Рождение ребёнка
09.10.1902
Сын: Иоанн Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Николаев
Смерть
Неизвестно