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Агрипина (Федосиева)

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1877

Отец: Федосий (Федот) Иосифов

Мать: Мария Никифорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.06.1894

Муж: Косьма Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1895

Дочь: Ирина Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Николаев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Николаев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1900

Дочь: Васса Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Николаев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1900

Дочь: Домника Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Николаев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Николаев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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