Федосий (Федот) Иосифов
Место рождения
Дата рождения10.08.1832
Дата смерти10.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1832
Отец: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
18.10.1852
Дочь: Анна (Федотова)
Мать ребёнка: Мария Никифорова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854
Сын: Филипп Федосов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Военная служба
1855
рядовой Австрийского пехотного полка
Рождение ребёнка
03.01.1858
Дочь: Домника Федосиева
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
23.01.1871
Сын: Григорий Федотов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1871
по билету отпущенный унтер-офицер Ивангородского полка
Рождение ребёнка
09.06.1872
Дочь: Акилина Федотова
Мать ребёнка: Мария Никифорова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1877
Дочь: Агрипина (Федосиева)
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Иван Федосов
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Смерть
10.04.1880
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.