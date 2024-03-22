Федосий (Федот) Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосий (Федот) Иосифов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.08.1832

Дата смерти

10.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1832

Отец: Иосиф Игнатов

Мать: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1852

Дочь: Анна (Федотова)

Мать ребёнка: Мария Никифорова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854

Сын: Филипп Федосов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1855
рядовой Австрийского пехотного полка
Рождение ребёнка
03.01.1858

Дочь: Домника Федосиева

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1871

Сын: Григорий Федотов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1871
по билету отпущенный унтер-офицер Ивангородского полка
Рождение ребёнка
09.06.1872

Дочь: Акилина Федотова

Мать ребёнка: Мария Никифорова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1877

Дочь: Агрипина (Федосиева)

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Иван Федосов

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.04.1880
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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