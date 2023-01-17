Соломония (Домна) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония (Домна) Григорьева

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.08.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1808

Отец: Григорий Ильин

Мать: Наталия Трофимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1819

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Бракосочетание
12.11.1825

Муж: Иосиф Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фома Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1830

Сын: Иоанн Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1831

Сын: Фока Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Рождение ребёнка
10.08.1832

Сын: Федосий (Федот) Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1835

Сын: Антоний Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1837

Сын: Андрей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1840

Сын: Георгий Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1842

Сын: Александр Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1844

Сын: Климент Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1846

Дочь: Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1849

Дочь: Ксения Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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