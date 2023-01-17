Соломония (Домна) Григорьева
Место рождения
Дата рождения01.08.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1808
Отец: Григорий Ильин
Мать: Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
22.03.1819
Сын: Андрей ст
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Бракосочетание
12.11.1825
Муж: Иосиф Игнатов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фома Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
01.06.1830
Сын: Иоанн Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1831
Сын: Фока Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
10.08.1832
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
15.01.1835
Сын: Антоний Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
03.07.1837
Сын: Андрей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1840
Сын: Георгий Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
29.08.1842
Сын: Александр Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
24.11.1844
Сын: Климент Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
14.10.1846
Дочь: Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
29.01.1849
Дочь: Ксения Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно