Иоанн Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Иосифов

Иоанн Иосифов

avatar

Место рождения

д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.06.1830

Дата смерти

26.08.1830

Пол

Мужской

Отец

До 1804 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1830

Отец: Иосиф Игнатов

Мать: Соломония (Домна) Григорьева

д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.08.1830
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close