Иоанн Иосифов
Место рожденияд.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.06.1830
Дата смерти26.08.1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1830
Отец: Иосиф Игнатов
д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.08.1830
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд