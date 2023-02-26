Иосиф Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Андрей ст
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Дочь: Ксения Иосифова
Мать ребёнка: Марина Тарасова
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Марина Тарасова
Сын: Фома Иосифов
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Сын: Иоанн Иосифов
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Сын: Фока Иосифов
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Сын: Антоний Иосифов
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Сын: Андрей Иосифов
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Сын: Георгий Иосифов
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Сын: Александр Иосифов
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Сын: Климент Иосифов
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Дочь: Ксения Иосифова
Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева
Жена: Марина Тарасова