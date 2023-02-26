Иосиф Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Игнатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.
До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1819

Сын: Андрей ст

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

Рождение ребёнка
22.01.1822

Дочь: Ксения Иосифова

Мать ребёнка: Марина Тарасова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1824

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Марина Тарасова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.11.1825

Жена: Соломония (Домна) Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фома Иосифов

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1830

Сын: Иоанн Иосифов

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1831

Сын: Фока Иосифов

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

Рождение ребёнка
10.08.1832

Сын: Федосий (Федот) Иосифов

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1835

Сын: Антоний Иосифов

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1837

Сын: Андрей Иосифов

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1840

Сын: Георгий Иосифов

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1842

Сын: Александр Иосифов

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1844

Сын: Климент Иосифов

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1846

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1849

Дочь: Ксения Иосифова

Мать ребёнка: Соломония (Домна) Григорьева

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Тарасова

Смерть
Неизвестно
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