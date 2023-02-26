Марина Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1822
Дочь: Ксения Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Рождение ребёнка
26.10.1824
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Иосиф Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Игнатов
Смерть
До 1826