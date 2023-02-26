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Марина Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1822

Дочь: Ксения Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1824

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Иосиф Игнатов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Игнатов

Смерть
До 1826
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