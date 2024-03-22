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Фома Иосифов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иосиф Игнатов

Мать: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1845

Жена: Татьяна (Карпова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1847

Сын: Иоанн Фомин

Мать ребёнка: Татьяна (Карпова)

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1848

Жена: Матрона Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1848

Дочь: Екатерина Фомина

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1852

Дочь: Васса Фомина

Мать ребёнка: Матрона Емельянова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гавриил Фомин

Мать ребёнка: Матрона Емельянова

Рождение ребёнка
02.11.1856

Дочь: Стефанида ст

Мать ребёнка: Матрона Емельянова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1859

Сын: Игнатьков Алексей Фомин

Мать ребёнка: Матрона Емельянова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1864

Дочь: Стефанида Фомина

Мать ребёнка: Матрона Емельянова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Яковлева

Смерть
Неизвестно
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