Фома Иосифов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иосиф Игнатов
Бракосочетание
09.11.1845
Жена: Татьяна (Карпова)
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1847
Сын: Иоанн Фомин
Мать ребёнка: Татьяна (Карпова)
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1848
Жена: Матрона Емельянова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1848
Дочь: Екатерина Фомина
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
09.08.1852
Дочь: Васса Фомина
Мать ребёнка: Матрона Емельянова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гавриил Фомин
Мать ребёнка: Матрона Емельянова
Рождение ребёнка
02.11.1856
Дочь: Стефанида ст
Мать ребёнка: Матрона Емельянова
Рождение ребёнка
14.03.1859
Мать ребёнка: Матрона Емельянова
Рождение ребёнка
30.10.1864
Дочь: Стефанида Фомина
Мать ребёнка: Матрона Емельянова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Яковлева
Смерть
Неизвестно