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Матрона Емельянова

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Емельян (Иосифов)

Мать: Мария (Марина Георгиева) (Яковлева)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1848

Муж: Фома Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1852

Дочь: Васса Фомина

Отец ребёнка: Фома Иосифов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гавриил Фомин

Отец ребёнка: Фома Иосифов

Рождение ребёнка
02.11.1856

Дочь: Стефанида ст

Отец ребёнка: Фома Иосифов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1859

Сын: Игнатьков Алексей Фомин

Отец ребёнка: Фома Иосифов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1864

Дочь: Стефанида Фомина

Отец ребёнка: Фома Иосифов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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