Матрона Емельянова
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1848
Муж: Фома Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1852
Дочь: Васса Фомина
Отец ребёнка: Фома Иосифов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гавриил Фомин
Отец ребёнка: Фома Иосифов
Рождение ребёнка
02.11.1856
Дочь: Стефанида ст
Отец ребёнка: Фома Иосифов
Рождение ребёнка
14.03.1859
Отец ребёнка: Фома Иосифов
Рождение ребёнка
30.10.1864
Дочь: Стефанида Фомина
Отец ребёнка: Фома Иосифов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно