Мария (Марина Георгиева) (Яковлева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марина Георгиева) (Яковлева)

Место рождения

д.Щигляево удельного Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

09.02.1846

Пол

Женский

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Григорий

Мать: не указана

д.Щигляево удельного Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1820

Муж: Емельян (Иосифов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1822

Дочь: Анастасия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1825

Сын: Вукол Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Матрона Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

Рождение ребёнка
1829

Сын: Стефан Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки ( Слобода Старина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1831

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1832

Сын: Константин Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1835

Дочь: Евдокия мл

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1838

Дочь: Ксения Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1840

Дочь: Мария Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1842

Дочь: Акилина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1844

Сын: Фёдор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.02.1846
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
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