Мария (Марина Георгиева) (Яковлева)
Место рожденияд.Щигляево удельного Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смерти09.02.1846
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: Григорий
д.Щигляево удельного Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1820
Муж: Емельян (Иосифов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.12.1822
Дочь: Анастасия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1825
Сын: Вукол Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Матрона Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стефан Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки ( Слобода Старина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1831
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1832
Сын: Константин Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1835
Дочь: Евдокия мл
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1838
Дочь: Ксения Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1840
Дочь: Мария Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1842
Дочь: Акилина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1844
Сын: Фёдор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Иосифов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.02.1846
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.