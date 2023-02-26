Анастасия Емельянова
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.12.1822
Дата смерти26.01.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1822
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846
Муж: Александр Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1849
Дочь: Васса Александрова
Отец ребёнка: Александр Карпов
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1855
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Александр Карпов
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Александр Карпов
д.Трусова
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Андрей Александров
Отец ребёнка: Александр Карпов
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1860
Сын: Тимофей Александров
Отец ребёнка: Александр Карпов
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Артемий Александров
Отец ребёнка: Александр Карпов
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Мартин Александров
Отец ребёнка: Александр Карпов
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.01.1892
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.