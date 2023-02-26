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Артемий Александров

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Место рождения

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Александр Карпов

Мать: Анастасия Емельянова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ольга Артемиева

Мать ребёнка: Александра Семёнова

Рождение ребёнка
03.11.1886

Сын: Павел Артемиев

Мать ребёнка: Александра Семёнова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Демид Артемов

Мать ребёнка: Александра Семёнова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1888

Дочь: Евдокия Артемова

Мать ребёнка: Александра Семёнова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1891

Дочь: Мария Артемова

Мать ребёнка: Александра Семёнова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Гликерия Артемиева

Мать ребёнка: Александра Семёнова

Рождение ребёнка
28.04.1893

Сын: Афанасий Артемов

Мать ребёнка: Александра Семёнова

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Христина Артемиева

Мать ребёнка: Александра Семёнова

Рождение ребёнка
17.06.1899

Дочь: Агрипина Артемиева

Мать ребёнка: Александра Семёнова

д.Трусова
Рождение ребёнка
1902

Сын: Георгий Артемиев

Мать ребёнка: Александра Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Семёнова

Смерть
Неизвестно
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