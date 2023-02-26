Артемий Александров
Место рожденияд.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Александр Карпов
Мать: Анастасия Емельянова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ольга Артемиева
Мать ребёнка: Александра Семёнова
Рождение ребёнка
03.11.1886
Сын: Павел Артемиев
Мать ребёнка: Александра Семёнова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Демид Артемов
Мать ребёнка: Александра Семёнова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1888
Дочь: Евдокия Артемова
Мать ребёнка: Александра Семёнова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1891
Дочь: Мария Артемова
Мать ребёнка: Александра Семёнова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Гликерия Артемиева
Мать ребёнка: Александра Семёнова
Рождение ребёнка
28.04.1893
Сын: Афанасий Артемов
Мать ребёнка: Александра Семёнова
Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Христина Артемиева
Мать ребёнка: Александра Семёнова
Рождение ребёнка
17.06.1899
Дочь: Агрипина Артемиева
Мать ребёнка: Александра Семёнова
д.Трусова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Георгий Артемиев
Мать ребёнка: Александра Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Семёнова
Смерть
Неизвестно