Павел Артемиев
Место рожденияд.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.11.1886
Дата смерти25.05.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1886
Отец: Артемий Александров
Мать: Александра Семёнова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.05.1887
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.