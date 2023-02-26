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Павел Артемиев

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Место рождения

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.11.1886

Дата смерти

25.05.1887

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1886

Отец: Артемий Александров

Мать: Александра Семёнова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.05.1887
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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