Александр Карпов
Место рожденияд.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.08.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1825
Отец: Карп Константинов
Мать: Варвара (Филиппова)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846
Жена: Анастасия Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1849
Дочь: Васса Александрова
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1855
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
д.Трусова
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Андрей Александров
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1860
Сын: Тимофей Александров
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Артемий Александров
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Мартин Александров
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно