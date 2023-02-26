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Александр Карпов

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Место рождения

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.08.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1825

Отец: Карп Константинов

Мать: Варвара (Филиппова)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Анастасия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1849

Дочь: Васса Александрова

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1855

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

д.Трусова
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Андрей Александров

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1860

Сын: Тимофей Александров

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Артемий Александров

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Мартин Александров

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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