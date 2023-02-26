Карп Константинов
Место рожденияд.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1795
Дата смерти19.01.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Константин Демидов
Мать: Ефросиния (Степанова)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1819
Сын: Матвей Карпов
Мать ребёнка: Варвара (Филиппова)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1823
Дочь: Феодосия Карпова
Мать ребёнка: Варвара (Филиппова)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1825
Сын: Александр Карпов
Мать ребёнка: Варвара (Филиппова)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ефросиния Карпова
Мать ребёнка: Варвара (Филиппова)
Смерть
19.01.1837
д.Трусово