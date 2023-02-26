Карп Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Константинов

Карп Константинов

avatar

Место рождения

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1795

Дата смерти

19.01.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Константин Демидов

Мать: Ефросиния (Степанова)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1819

Сын: Матвей Карпов

Мать ребёнка: Варвара (Филиппова)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1823

Дочь: Феодосия Карпова

Мать ребёнка: Варвара (Филиппова)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1825

Сын: Александр Карпов

Мать ребёнка: Варвара (Филиппова)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ефросиния Карпова

Мать ребёнка: Варвара (Филиппова)

Смерть
19.01.1837
д.Трусово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close