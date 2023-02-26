Варвара (Филиппова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара (Филиппова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

31.01.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1819

Сын: Матвей Карпов

Отец ребёнка: Карп Константинов

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1823

Дочь: Феодосия Карпова

Отец ребёнка: Карп Константинов

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1825

Сын: Александр Карпов

Отец ребёнка: Карп Константинов

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ефросиния Карпова

Отец ребёнка: Карп Константинов

Смерть
31.01.1857
д.Трусова
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