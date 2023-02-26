Варвара (Филиппова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти31.01.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1819
Сын: Матвей Карпов
Отец ребёнка: Карп Константинов
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1823
Дочь: Феодосия Карпова
Отец ребёнка: Карп Константинов
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1825
Сын: Александр Карпов
Отец ребёнка: Карп Константинов
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ефросиния Карпова
Отец ребёнка: Карп Константинов
Смерть
31.01.1857
д.Трусова