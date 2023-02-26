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Мария Александрова

Место рождения

д.Трусова

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Александр Карпов

Мать: Анастасия Емельянова

Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Алексей (Лаврентиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.02.1877

Сын: Шотиков Прокопий 1-й

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1879

Сын: Шотиков Прохор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1882

Дочь: Анисия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1882

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1885

Дочь: Зиновия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Николай Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1888

Дочь: Наталия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Рождение ребёнка
19.03.1895

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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