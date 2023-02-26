Мария Александрова
Место рожденияд.Трусова
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Александр Карпов
Мать: Анастасия Емельянова
Бракосочетание
26.01.1875
Муж: Алексей (Лаврентиев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.02.1877
Сын: Шотиков Прокопий 1-й
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
25.07.1879
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
29.12.1882
Дочь: Анисия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
29.12.1882
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
30.10.1885
Дочь: Зиновия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
1888
Сын: Николай Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
16.08.1888
Дочь: Наталия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
19.03.1895
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Смерть
Неизвестно