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Василий Алексеев

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882

Отец: Алексей (Лаврентиев)

Мать: Мария Александрова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Феврония Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1911

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Феврония Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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