Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения29.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882
Отец: Алексей (Лаврентиев)
Мать: Мария Александрова
Бракосочетание
28.01.1909
Жена: Феврония Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1911
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Феврония Иванова
Смерть
Неизвестно